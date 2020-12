Der E-Scooter-Verleiher TIER will in Ludwigshafen künftig selbst dafür sorgen, dass die Roller ordentlich geparkt werden. Wie das Berliner Unternehmen mitteilt, soll künftig täglich eine Fuß-Patrouille in der Innenstadt unterwegs sein. Die Mitarbeiter sollen dabei nicht korrekt abgestellte E-Scooter insbesondere an großen Kreuzungen und stark frequentierten Stellen umparken. Bürger hätten zudem die Möglichkeit, falsch abgestellte Roller direkt beim Unternehmen zu melden. Die Fuß-Patrouillen der deutschlandweit tätigen Verleihfirma werden zunächst nur in Ludwigshafen und Kaiserslautern eingesetzt.