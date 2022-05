Am Freitag startet die erste Speyerer Energiemesse. Dabei werden auf der Maximilianstraße in der Speyer Altstadt verschiedene Unternehmen E-Autos und E-Bikes ausstellen und über klimafreundlichen Energieverbrauch in Haus und Wohnung informieren. Die Messe in der Speyerer Innenstadt endet am Sonntag. Wegen der Veranstaltung wird die Maximilianstraße das gesamte Wochenende für den Verkehr gesperrt.