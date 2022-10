Duschen in den Sporthallen der Pfalz: Manche sind kalt, manche heiß

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen hat beschlossen, dass die Duschen in den Sporthallen nach den Herbstferien wieder heiß sein sollen. Andere Kommunen stellen ihr Warmwasser jetzt erst ab.

Duschen: In einigen Kommunen bleiben sie kalt - in anderen sind sie warm. SWR

In den Schul- und Sporthallen der Stadt Ludwigshafen wird es spätestens ab dem Ende der Herbstferien - also Ende des Monats - wieder heißes Wasser geben. So steht es in einer Pressemitteilung der Stadt. Darin begründet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) diesen Schritt mit der schwierigen Situation der Sportvereine. Ihr sei bewusst, dass die Sportvereine in den vergangenen Jahren vor großen Herausforderungen gestanden hätten. Gemeint sind wohl die Schwierigkeiten in den Corona-Jahren.

"Mir ist bewusst, dass gerade die Sportvereine des Breitensports in den vergangenen Jahren vor enormen Herausforderungen standen und auch weiterhin stehen."

Vereinsarbeit stärken - auch durch heiße Duschen

Man wolle den Vereinen und Sporttreibenden die Freude an der sportlichen Betätigung nicht nehmen und die Einschränkungen nicht gravierender machen als sie ohnehin schon sind. Vereine erfüllten außerdem eine wichtige soziale Funktion. Alle weiteren Vorgaben des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung werde die Stadt aber umsetzen, so Steinruck.

Kalte Duschen sind keine Vorgabe des Bundes

In der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung der Bundesregierung gibt es auch einen Passus zu Warmwasseranlagen. Darin heißt es, dass Anlagen zur Erwärmung von Trinkwasser in öffentlichen Gebäuden zwar auszuschalten sind, aber nicht, wenn damit Duschen betrieben werden. Es gibt nach Recherchen der Stadt Ludwigshafen landesweit kein einheitliches Vorgehen. Das bestätigen auch Recherchen des SWR.

Andere Städte, andere Vorgehensweisen beim Warmwasser

In Landau bleiben die Duschen kalt. In dem Sofortmaßnahmen-Katalog der Stadt Landau heißt es, dass nur noch Solar-Heizanlagen für Duschen weiterlaufen. Zuheizungen würden abgeschaltet. Auch in Frankenthal bleiben die Duschen kalt und die Stadt Speyer schaltet die Warmwasserduschen mit Beginn der Herbstferien am 17. Oktober ab.

Die Stadt Neustadt und der Rhein-Pfalz-Kreis haben dagegen beschlossen, dass in den Sporthallen die Duschen warm bleiben.