Seit dem Frühjahr 2019 haben die ersten Arbeiten zum Hochwasserschutz im Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch begonnen. Doch der Weg zum Baubeginn dauerte fast 30 Jahre. Welche Herausforderungen gab es bei dem Projekt und warum? Und was bedeutet das für andere Hochwasserschutz-Projekte?

Erste Hochwasserschutzmaßnahmen funktionieren bereits

Die ersten Hochwasserschutzmaßnahmen im Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch sind fertig. Und das Wasser scheint das neue Angebot auch schon zu nutzen – noch vor der Fertigstellung. Das Wasser aus der Isenach findet bereits seinen Weg in den ersten Teil des 10 Kilometer langen Gewässerausbaus. Der verläuft in Schlangenlinien, rund herum ist Wiese – So kann der Fluss auch starke Wassermassen zurückhalten, so die Hoffnung. Der Bauleiter des Planungsbüros BGS aus Darmstadt Christian Pons arbeitet seit sechs Jahren an der Planung und Durchführung des Projekts. „Es ist schön zu sehen, dass die Wunden, die wir in die Fläche reingerissen haben, relativ schnell wieder verheilen.“

Während die Wunden schnell verheilen, hat die Planung des Wasserschutzkonzepts rund 30 Jahre gedauert. Bereits in den 90er Jahren gab es erste Pläne, die Region rund um Bad Dürkheim besser für Hochwasser zu wappnen.

Die Gemeinde Wachenheim, als es wegen Starkregen zu Hochwasser kam und Straßen überschwemmt wurden. SWR

Gegner schreckten auch vor Fake-News nicht zurück

Ein Mann der ersten Stunde ist Klaus Huter, der damalige Vorsitzende des Gewässerzweckverbands Isenbach-Eckbach und ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wachenheim. Als er 1989 Bürgermeister wurde, erlebte der Landkreis Bad Dürkheim ein heftiges Unwetter. Unter anderem halb Wachenheim stand unter Wasser. Klaus Huter hatte dann versucht, das Thema Hochwasserschutz und Renaturierung in der Verbandsgemeinde voranzubringen, mit finanzieller Unterstützung vom Bund und Land. Eine Aufgabe, die zur damaligen Zeit ein echter Kraftakt war. Denn um Hochwasserschutzmaßnahmen durchzuführen, braucht die Gemeinde vor allem Fläche – damals wie heute. Viele Bauern und Winzer waren skeptisch:

Das ging nicht spurlos an dem Politiker vorbei: "Aber ich habe ein relativ stabiles Nervensystem, das habe ich damals gebraucht.“ Der hohe Gegenwind sorgte dafür, dass das Projekt Hochwasserschutz und Renaturierung jahrelang in der Schublade verstaubte.

Angst vor Hochwasser immer da

Für Menschen wie Anneliese Roth ein Spiel auf Zeit. Sie lebt im Bad Dürkheimer Ortsteil Ungstein. Hier hat sie schon viele Hochwasser erlebt. Ihr Keller war 1989 bislang am schwersten vom Hochwasser betroffen. 2011 noch einmal und zuletzt im Juni, als die Isenach über die Ufer trat, weil es wie aus Eimern schüttete. Aus der Toilette im Keller der 70-Jährigen sprudelte das Wasser heraus – der ganze Keller stand meterhoch im Sud.

Statt in den Urlaub zu fahren, arbeiten Anneliese Roth und ihr Mann nun daran, im Keller die Schäden des Hochwassers zu beseitigen. SWR

Noch jetzt ist Anneliese Roth mit ihrem Ehemann dabei, die Hochwasserschäden zu beseitigen. Zwei Bautrockner laufen seit Wochen. Alle sieben Stunde wechselt das Ehepaar den Behälter, der noch immer Wasser aus dem Boden und den Wänden aufsaugt. Dazu: zwei kaputte Waschmaschinen und auch die Heizung ist hinüber.

„Wir haben immer Angst, wenn das Wetter umschlägt oder Starkregen kommt. Wir wohnen halt in einem hochwassergefährdeten Gebiet."

Ihre Hoffnung: die Hochwasserschutzmaßnahmen, die Ende nächsten Jahres fertig werden sollen. Auch sie musste dafür ein Stück Land hergeben. „Für mich war das selbstverständlich, ich hoffe halt, dass die Maßnahmen uns helfen.“

Für den 80-Jährigen Klaus Huter hätte das Hochwasserschutzprojekt schneller beendet werden können. Doch der Widerstand damals war zu groß. Die Starkregenereignisse der vergangenen Wochen könnten aus seiner Sicht viele Menschen für das Thema noch einmal sensibilisiert haben. Er hofft, dass künftige Hochwasserschutzmaßnahmen in anderen Kommunen vielleicht heute schneller umzusetzen sein könnten. „Immer erst durch größere Regenereignisse waren die Menschen bereit, den Maßnahmen zuzustimmen. Das ist ein langwieriger Prozess, wenn man immer erst reagiert, wenn - wie man pfälzisch sagt - die Kacke schon am Dampfen ist“, so der 80-Jährige.

Letzter Schritt: Enteignung wegen Hochwasserschutz

Nach Angaben des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach ist beim jetzigen Hochwasserschutzprojekt noch ein Besitzer eines Grundstücks nicht bereit für die Maßnahmen zu verkaufen. Alle anderen hatten in den letzten Jahren den Maßnahmen zugestimmt und Grundstücke verkauft. Doch was, wenn sich derjenige nicht überzeigen lässt? „Dann geht es in Richtung Enteignung. Das ist die Konsequenz daraus, aber wir wollen das nicht ausschöpfen, das würde das Ganze noch einmal verzögern“, so der Bauleiter des Planungsbüros Christian Pons.

Erste Hochwasserschutzmaßnahmen sind schon fertig. SWR

Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Hochwasserschutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Die lange Planungszeit im Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch sieht er nicht als Einzelfall. Aber man müsste mit den Bürgern sprechen und sie aufklären. „Ich finde sogar, man müsste schon in den Grundschulen für das Thema Hochwasserschutz sensibilisieren“, so Pons.

Doch ein Problem für die Dauer solcher Großprojekte ist auch, dass viele Menschen an einem Tisch sitzen, stellt Bertram Haas vom Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach fest. „Da müssen Behörden, Kommunen, Bürgerinitiativen, Naturschutzverbände gemeinsam einen Kompromiss finden“, so Haas. Das koste nun einmal viel Zeit. Im Falle der Hochwasserschutzmaßnahmen im Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch waren das knapp 30 Jahre.