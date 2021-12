per Mail teilen

Der Dürkheimer Advent ist vorzeitig beendet worden. Wie die Stadt Bad Dürkheim mitteilte, wird der Weihnachtsmarkt nach zwei Wochenenden mit 2G-Konzept nicht fortgeführt. Grund sei die aktuelle Infektionslage und die angespannte Situation in den Krankenhäusern, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Pflegekräfte und Ärzte arbeiteten bereits am Limit. Daher müssten alle vermeidbaren Kontakte weiter reduziert werden.