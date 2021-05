Die Polizei fahndet öffentlich mit Phantombild nach einem Mann, der versucht haben soll, in Dudenhofen ein vierjähriges Mädchen in einen Wald zu locken. Zuvor soll er das Mädchen unsittlich berührt haben. Die Tat geschah vor knapp drei Wochen am Sonntagnachmittag (25. April, 15 - 16 Uhr) auf einem Abenteuerspielplatz in Dudenhofen. Die Mutter bemerkte, wie der Mann die Vierjährige weglocken wollte und sprach ihn an. Er flüchtete. Erst später berichtete das Kind, dass der Mann es angefasst hatte.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben folgende Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht: Etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,75 Meter groß, hatte kurzes dunkles Haar, sehr gepflegtes Aussehen, trug zur Tatzeit Jeanshosen, braune Lederschuhe und ein schwarzes T-Shirt.