Evakuierung nach Gasaustritt in Dudenhofen

In Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis ist es am Sonntagvormittag zu einem Gasaustritt gekommen. Knapp 60 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Gegen 10 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Oberen Mühlstraße gerufen worden. Nach Angaben der Polizei haben Anwohner einen Gasgeruch bemerkt. Die Stadtwerke Speyer wie auch die Feuerwehr hätten eine hohe Gas-Konzentration im Straßenzug gemessen. Vorsorglich seien deswegen die Häuser in einem Radius von 50 Metern evakuiert worden. Knapp 60 Personen seien davon betroffen gewesen.

"Die meisten kamen bei Bekannten unter, einige wurden von Seiten der Verbandsgemeinde in der Festhalle in Dudenhofen untergebracht und versorgt", teilt die Polizei mit. Die Gasversorger konnten das Leck in der Straße finden und den Gasaustritt stoppen. Am Nachmittag konnten die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Dennoch kann es laut Polizei zu einem geringen Gasgeruch kommen, da im Erdreich noch Gaspartikel gebunden sind.

Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort

Die Feuerwehr und die Polizei hatten das Gebiet zwischenzeitlich abgesperrt. Anwohner wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mehr als 50 Einsatzkräfte, unter anderem auch die Schnelleinsatzgruppen "Versorgung, Sanität und Betreuung des Rhein-Pfalz-Kreises", seien vor Ort gewesen.