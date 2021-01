per Mail teilen

Sie sind ein verspätetes Weihnachtsgeschenk an die Tiere im Zoo Landau: Die Tannenbäume, die noch vor kurzem in der Landauer Innenstadt funkelten. Jedes Jahr werden die ausrangierten Tannenbäume an den Zoo Landau geliefert. Denn die Tiere haben die Weihnachtsbäume zum Fressen gern.