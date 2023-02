Dromedar-Nachwuchs im Zoo Landau

Das Zuchtprogramm des Landauer Zoos für Dromedare hat offensichtlich Erfolg. Am Mittwoch vor einer Woche wurde ein Fohlen geboren.

Dromedare gelten als sehr genügsame, ausdauernde, zähe und geduldige Tiere und Geduld sei auch beim Zooteam des Zoo Landau in der Pfalz gefragt gewesen. Die Geburt hatte sich bei Dromedarstute Jaqueline bereits Tage vorher angekündigt. Am 8. Februar war es dann am späteren Nachmittag so weit: Das kleine Fohlen Junah (ein Weibchen) erblickte das Licht der Welt. Die Geburt sei schnell und problemlos verlaufen.

Dromedar hat bereits mehrere Fohlen

Es ist bereits das vierte Fohlen der Stute. Jaqueline wurde selbst 2010 im Zoo Landau geboren und aufgezogen. Es ist allerdings das erste Fohlen des noch vergleichsweise jungen Dromedarhengsts Said, den der Zoo Landau im August 2020 von einem Zoo in Belgein übernommen hatte. Das Zooteam sei erleichtert, dass er sich als geeigneter Zuchthengst erwiesen hat.

Name für Dromedar folgt Tradition

Der Name des Fohlens, Junah, bedeutet im Arabischen "Sonne". Das Zooteam knüpft mit diesem Namen an eine Tradition an, Stutfohlen mit dem Anfangsbuchstaben des Namens der Mutter zu benennen. Ihre ältere Halbschwester heißt Jumana. Sie ist als zweite Stute in der Landauer Zuchtgruppe verblieben.