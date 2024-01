Frankenthal: Extrem strenge Sicherheitsvorkehrungen bei Drogenprozess

Polizisten und Justizangestellte machen das Frankenthaler Gericht zur Festung. Verantworten muss sich ein Mann, bei dem eine große Menge Drogen gefunden wurden.

Am 28. Juni durchsuchten Polizeibeamte den Keller des 39-jährigen Mannes, der zuletzt in Frankenthal wohnte. Die Anklage listet eine Vielzahl von Drogen auf, die damals gefunden wurden. Es handelte sich um 22 Kilogramm Marihuana und 150 Gramm Amphetamin. Hinzu kamen einige Kanister mit Methanol. Dieser Alkohol war aber offenbar nicht zum Trinken gedacht. Vielmehr eignet sich Methanol zusammen mit Schwefelsäure und dem sogenannten Amphetaminöl als Zwischenprodukt dafür, Amphetamin als Pulver herzustellen, indem der Drogentäter alles zusammen mixt. Und von dem Amphetaminöl wurde bei dem Frankenthaler in seinem Keller offenbar Einiges gefunden: Die Ermittler beziffern es auf 10,3 Kilogramm.

Drogenbesitz und "geplanter Weiterverkauf" angeklagt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann nicht nur den Besitz der Drogen und der Rohstoffe vor. Vielmehr habe der Angeklagte geplant, das Rauschgift zu verkaufen. Erschwerend kommt der Fund von ungewöhnlichen Waffen hinzu. In der Nähe der mit Marihuana gefüllten Sporttaschen sei ein weiterer Koffer sichergestellt worden. In diesem Koffer habe sich eine Harpune mit dazu gehörenden Geschossen befunden. Außerdem haben die Ermittler nach eigenen Angaben neben einem Kühlschrank zwei Handsicheln gefunden. Der offenbar einschlägig vorbestrafte Frankenthaler bestritt allerdings, dass ihm die Drogen gehören. Dennoch sitzt er seit Ende Juni in Untersuchungshaft.

Extreme Sicherheitsvorkehrungen: ist der Angeklagte so gefährlich?

Am ersten Verhandlungstag vor dem Frankenthaler Landgericht kurz vor Weihnachten gab es einen extrem hohen Aufwand, was die Sicherheitsvorkehrungen betraf. Es ist davon auszugehen, dass am nun folgenden Verhandlungstag am Donnerstag erneut ein solcher Aufwand betrieben wird. Der als kräftig geltende 39-jährige Angeklagte ist an Händen und Füßen gefesselt. Zahlreiche vermummte Polizisten sowie Justizangestellte "kümmern" sich um den Mann. Einer seiner Verteidiger ist der Mannheimer Rechtsanwalt Ekkart Hinney. Er hatte vergeblich den Antrag gestellt, seinem Mandanten während der Gerichtsverhandlung die Handfesseln abzunehmen: der Vorsitzende Richter der 7. Strafkammer lehnte das ab. Hinney bezeichnet das als "ungehörig."

Rätsel um die strengen Sicherheitsvorkehrungen

Schließlich ist sein Mandant kein Mitglied einer Bande, sondern eher Einzeltäter, ergänzt der Verteidiger. Hinney will am Donnerstag mit der Staatsanwältin ins Gespräch kommen, ein sogenanntes Rechtsgespräch führen. Inhalt: Wie könnte es denn in dem Prozess weitergehen? Der Anwalt will nichts ausschließen. So könnte sein Mandant schweigen, aber auch aussagen, eventuell zu seinem Lebenslauf.

Eier mitnehmen: das ist nicht erlaubt

Wer den Drogenprozess in Frankenthal besucht, muss Geduld mitbringen. Denn für die Besucher gelten ebenfalls extreme Regeln. Personalien und Ausweise werden geprüft, bevor jemand den Saal 20 des Gericht betreten darf. Danach wird der Besucher von Beamten abgetastet und auf Waffen überprüft. Mobiltelefone müssen abgeliefert werden. Und, so heißt es wörtlich in der Ankündigung des Gerichts, es dürfen keine "Wurfgeschosse" in den Saal mitgenommen werden. Was darunter zu verstehen ist, wird einzeln aufgelistet: "keine Feuerzeuge, Streichhölzer, Flaschen, Dosen, Obst, Eier, Haarbürsten, Bücher etc".