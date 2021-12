Die Polizei hat im November 2020 in Hanhofen im Rhein-Pfalz-Kreis bei einer Zimmerdurchsuchung einen mutmaßlichen Drogendealer in einem Kleiderschrank entdeckt. Gefunden worden seien 170 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Amphetamin. Am Mittwoch muss sich der 34-jährige aus Böhl-Iggelheim vor dem Speyerer Amtsgericht verantworten. Nach Gerichtsangaben wird dem Mann der Handel mit Rauschgift in nicht geringer Menge vorgeworfen.