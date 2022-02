Am Landgericht Frankenthal müssen sich vier Männer wegen Drogenhandels verantworten. Sie sollen Cannabis im großen Stil angebaut und verkauft haben. Laut Anklage haben die Männer extra den Keller eines ehemaligen Nachtclubs in Frankenthal angemietet, um dort eine Drogen-Plantage anzulegen. Bei einer Razzia im vergangenen Mai stellte die Polizei dort mehr als 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Die Beamten rechneten aus, dass die Pflanzen zur Produktion von rund 70 Kilogramm Drogen ausgereicht hätten. In den Kellerräumen wurden außerdem eine Axt und ein langes Messer gefunden. Alle vier Angeklagten im Alter von 21 bis 37 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind noch vier weitere Verhandlungstage bis Mitte März vorgesehen.