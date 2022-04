Mann unter Drogen flüchtet mit über 200 km/h

per Mail teilen

Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei über die Autobahn in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gerast und am Ende mit seinem Wagen bei Ludwigshafen mehrfach gegen die Leitplanke geprallt. Bei der Durchsuchung des Autos fanden Polizisten Drogen - darunter eine nicht geringe Menge Crystal Meth - und einen Schlagring. Zuvor fuhr der durch den Unfall leichtverletzte Mann am Dienstagabend mit über 200 Stundenkilometern über die Autobahn und rammte dabei einen Polizeiwagen. Er stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und musste sich nach seiner Festnahme einer Blutprobe unterziehen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war nicht versichert und nicht zugelassen. Zudem gehörten die Nummernschilder zu einem anderen Fahrzeug. Den wohnungslosen Mann erwartet nun eine Vorführung bei Gericht.