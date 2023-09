DRK bildet Notfallsanitäter an BG-Klinik Ludwigshafen aus

Das Deutsche Rote Kreuz DRK Rheinland-Pfalz bildet 24 Notfallsanitäter an der BG-Klinik in Ludwigshafen aus. Die jungen Leute können zudem an der Fachhochschule studieren.

Mit dem neuartigen Bildungsangebot will das DRK den Beruf des Notfallsanitäters attraktiver machen. Der Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes Rheinland-Pfalz, Manuel Gonzalez, sprach von einem "Meilenstein". Man habe zwar stets genug Bewerber für die Ausbildung zum Notfallsanitäter, allerdings werde es zunehmend schwerer, die Absolventen anschließend im Beruf zu halten.

Die angehenden Notfallsanitäter nehmen Infomaterial des Deutschen Roten Kreuzes entgegen. SWR

Das DRK will künftig mit der BG-Klinik Ludwigshafen auf mehreren Feldern eng kooperieren. Gonzalez unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag mit Susanne Dieffenbach, der Geschäftsführerin der BG-Klinik Ludwigshafen. Unter anderem will das DRK eine Rettungswache an der BG-Klinik einrichten.

Hubschrauber-Modelle als Geschenk

Die 24 Azubis sollen von der engen Verzahnung profitieren. Neben ihrer theoretischen Ausbildung werden sie hautnah Einsätze in der BG-Klinik miterleben. Unter anderem im Rettungshubschrauber "Christoph 5", der seit 1973 dort stationiert ist. Jeder Auszubildende bekam deshalb zum Start des Unterrichts ein kleines Modell des gelben Helikopters geschenkt.

Einer der 24 Auszubildenden ist der 20-jährige Liam Schnell aus Homburg/Saar. Er ist schon seit Jahren im Rettungswesen engagiert. Zunächst in der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes. Später machte er am Gymnasium einen Kurs als Sanitäter und ließ sich dann zum Rettungssanitäter ausbilden. Während seiner Schulzeit fuhr Liam ehrenamtlich Einsätze im Rettungswagen.

Azubi Liam (20) freut sich auf die Ausbildung

Nach dem Abitur in diesem Frühjahr war klar, dass Liam eine Ausbildung als Notfallsanitäter absolvieren will. "Gleich im ersten Anlauf hat es geklappt", freut sich der 20-Jährige. "Ich will bei der Ausbildung in Ludwigshafen lernen, wie ich Menschen optimal helfen kann."

Klassenlehrer Philipp Volkert versprach zum Start ins erste Schuljahr den 24 Neulingen "1.920 spannende Ausbildungsstunden". Neben Mainz und Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) ist Ludwigshafen jetzt landesweit der dritte Ausbildungsstandort des DRK für Notfallsanitäter. Es gibt eine Kooperation mit der Fachhochschule Ludwigshafen. Dort können die Azubis unter anderem im kaufmännischen Bereich einen Bachelor als Gesundheitsökonom machen.