Drittimpfungen beginnen auch in Vorder- und Südpfalz

In einem AWO-Seniorenheim in Lambrecht startet die Landesregierung offiziell die Impfkampagne für die 3.Corona-Impfung für Senioren. Die sogenannte Auffrischungsimpfung sollen alle Senioren ab 80 und Menschen mit Immunschwäche erhalten. Grundsätzlich ist für die 3.Corona-Impfung vorgesehen, dass sich alle Menschen über 80, die zuhause leben, an ihren Hausarzt wenden. Bei Senioren, die in Heimen oder anderen stationären Einrichtungen untergebracht sind, soll die Impfung von den Heimleitungen organisiert werden. In vielen Einrichtungen in der Pfalz gibt es allerdings noch keine konkreten Impftermine. Die Diakonissen in Speyer etwa suchen Hausärzte, die bereit sind die Impfung in ihren Heimen zu übernehmen. Das DRK Vorderpfalz will in seinen Heimen noch im September die 3.Impfung anbieten.