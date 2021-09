In Ludwigshafen beginnen am Montag die dritten Kinder-Literaturtage. Bis zum 8. Oktober bieten die Ludwigshafener Stadtbibliothek und ihre sieben Filialen in den Stadtteilen ein Programm für Kinder und Erwachsene an. Unter anderem gibt es Lesungen, Theateraufführungen sowie einen Comic-Workshop. Für Erwachsene werden zudem Kurse angeboten, in denen sie lernen, wie sie Kindern ausgedachte Geschichten erzählen können. Außerdem gibt es Anleitungen, wie man die Kreativität von Kindern weckt.