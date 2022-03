per Mail teilen

Die geplante dritte Bohrung im Landauer Geothermiekraftwerk ist am Dienstagabend erneut Thema im Stadtrat. Die Stadt ist skeptisch und möchte einen eigenen Gutachter einsetzen. In der Vergangenheit war es durch das Geothermiekraftwerk zu Erdbeben gekommen. Der Investor erhofft sich, das Kraftwerk mit der dritten Bohrung wirtschaftlicher und sicherer zu machen.

Im Geothermiekraftwerk Landau wird heißes Wasser aus rund 3.000 Metern Tiefe in Strom und Wärme umgewandelt.