Südpfalz: Drei Unfälle durch herumfliegendes Autoteil auf A65

Ein unbekannter Fahrer oder Fahrerin eines Geländewagens hat am Mittwoch auf der A65 bei Kirrweiler in der Südpfalz wohl eine Reifenhalterung verloren - dadurch kam es zu drei Unfällen auf der Strecke mit 30.000 Euro Schaden.

Laut Polizei fuhr ein Autofahrer in Fahrtrichtung Süden in Nähe der Anschlussstelle Edenkoben über das verlorene Fahrzeugteil. Es wurde hochgeschleudert und krachte auf das Auto eines dahinterfahrenden Pkws und zerstörte dessen Windschutzscheibe und das Autodach. Der Schaden: Etwa 4.000 Euro. Am Auto einer Frau aus Landau verursachte das Kunststoffteil einen platten Reifen, heißt es im Bericht der Polizei am Donnerstag weiter.

Polizeiauto mit Blaulicht im Dunkeln. dpa Bildfunk Patrick Seeger

Dritter Unfall: Auto fährt auf Stauende auf

Bei dem Fahrzeugteil "handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Kunststoffhalterung eines Ersatzrades, welches Geländewagen oftmals am Heck montiert haben", teilte die Polizei mit.

Gesamtschaden rund 30.000 Euro

Als die Fahrbahn für die Aufräumarbeiten der Polizei kurzzeitig gesperrt war und sich der Verkehr staute, kam es zu einem Auffahrunfall am Stauende. Ein Mann aus Haßloch fuhr auf den Vordermann auf. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 25.000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei 30.000 Euro.