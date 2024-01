In Frankenthal ist ein Hotelgast in seinem Zimmer von zwei Unbekannten brutal überfallen worden. Sie schlugen den 27-Jährigen und bedrohten ihn mit einem Messer.

Die beiden Täter betraten laut Polizei gegen 1:20 Uhr in der Nacht zu Donnerstag das Hotel in der Rheinstraße in Frankenthal. In einem der oberen Stockwerke traten sie die Zimmertür ein und bedrohten den 27-jährigen Hotelgast, der dort schlief, mit einem Messer.

Unbekannte Täter schlugen auf Hotelgast ein

Die beiden Männer schlugen laut Polizei mehrfach auf den Mann ein. Die Täter durchsuchten das Zimmer und flüchteten schließlich mit einer Playstation des 27-Jährigen und einem Fernseher des Hotels. Der Gast wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Polizei: Außergewöhnlicher Überfall

Nach Angaben der Polizei ist der Fall außergewöhnlich und ein Einzelfall. Sie könne sich nicht daran erinnern, dass es schon mal einen derartigen Überfall in einem Hotelzimmer in der Pfalz gegeben habe, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage.