In dieser Woche scheinen sich die Meldungen zu dreisten Trickbetrügereien in der Region zu häufen: Eine falsche Ärztin hat in Ludwigshafen einer Seniorin Geld abgeknöpft, zwei andere Betrüger behaupteten, die Neffen der Seniorinnen hätten einen schweren Unfall gehabt haben. Gibt es verstärkt Trickbetrüge in der Pfalz?

Die Fälle, die in dieser Woche in der Vorder- und Südpfalz passiert sind, scheinen mehr als dreist.

Ärztin entpuppt sich als Betrügerin in Ludwigshafen

In der Ludwigshafener Innenstadt haben am Mittwoch zwei Trickbetrügerinnen einer älteren Frau rund 1.800 Euro geklaut. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer vor einer Apotheke angesprochen. Eine der beiden soll sich dann als Ärztin ausgegeben haben und der Frau versprochen haben, dass sie nie wieder krank werde. Dazu müsse sie ihren Schmuck und Bargeld in ein Tuch legen. Dieses dürfe sie aber erst zuhause wieder öffnen.

Zuhause stellte die Frau fest, dass in dem Tuch lediglich Papierschnipsel waren. Schmuck und Bargeld hatten die Betrügerinnen vorher unbemerkt herausgenommen.

Ludwigshafen: Der Trick mit dem schweren Unfall des Sohnes

Im Ludwigshafener Stadtteil Oppau ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Mittwoch eine weitere Seniorin auf einen Trickbetrug reingefallen. Die Betrügerin klingelte sogar bei der Seniorin an der Haustür:

"Das ist eher ungewöhnlich. Die Betrugsart "Enkeltrick" ist deshalb so erfolgreich, weil die Betrüger von nicht zurückverfolgbaren Nummern aus dem Internet anrufen", erklärt Ghislaine Wymar vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. Dass die Betrüger direkt persönlich an der Tür erscheinen, komme eher selten vor: "Das ist einfach ein höheres Risiko für die Täter erwischt zu werden."

Die Trickbetrügerin in Oppau schaffte es dennoch, der Seniorin mehrere tausend Euro zu stehlen. Sie behauptete an der Haustür, dass der Sohn der Rentnerin einen Unfall gehabt hatte und deshalb Geld dringend bräuchte. Die Seniorin gab ihr das Geld und die Betrügerin fuhr in einem Auto, in dem eine weitere Person saß, davon.

24.000 Euro für falschen Enkel in Haßloch

Weitere Trickbetrüge sind in dieser Woche außerdem in Haßloch passiert. Dort wurde eine Seniorin dazu gebracht, 24.000 Euro an den falschen Enkel auszugeben. In Limburgerhof hätte eine Seniorin fast 32.000 Euro an Trickbetrügerinnen übergeben. Die 78-Jährige wurde von ihrem angeblichen Neffen angerufen, der einen Unfall hatte. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin konnten den Enkelbetrug verhindern, als die Seniorin das viele Geld abheben wollte.

Aktuell keine Häufung von Enkelbetrügereien

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren dennoch die Meldungen diese Woche nicht außergwöhnlich hoch. "Trickbetrüge kommen immer mal wieder gehäuft vor, aber einen starken Anstieg können wir noch nicht verzeichnen", so Ghislaine Wymar. Einen Zusammenhang zwischen den Fällen sehen die Beamten derzeit nicht. Die Ermittlungen laufen noch. Bislang wurden keine Trickbetrüger aus dieser Woche geschnappt.