Rettungssanitäter haben am Dienstagabend in einer Wohnung in Ludwigshafen-Maudach drei Leichen gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, handelt es sich um ein 60 und 65jähriges Ehepaar und dessen 14jährigen Sohn. Polizisten haben einen Abschiedsbrief in der Wohnung gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann zuerst Frau und Sohn und dann sich selbst erschossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal gehen die Ermittler von psychischen Problemen aus. In dem Abschiedsbrief seien auch finanzielle und familiäre Streitigkeiten genannt worden.