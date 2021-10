Drei Brände im Kreis Germersheim

Im Kreis Germersheim hat es am Wochenende drei Mal gebrannt. Laut Polizei standen in der Nacht zum Sonntag in Kuhhardt mehr als 100 Strohballen in Flammen. Es entstand Schaden von rund 40.000 Euro.

Strohballen brennen bei Kuhardt (Kreis Germersheim) Pressestelle Polizei Germersheim

Im 20 Kilometer entfernten Neuburg brannte gestern nach 17 Uhr eine Werkstatt in einer Scheune. Diese wurde zerstört mit einem geschätzten Schaden von rund 30.000 Euro. 20 Minuten später wurde ein offenbar geistig verwirrter Mann dabei erwischt, wie er seinen eigenen Sessel vor einem Mehrfamilienhaus in Brand steckte. Der Mann kam in eine psychiatrische Einrichtung. Die Polizei vermutete zunächst einen Zusammenhang zum Scheunenbrand. Dort sei aber auch ein technischer Defekt möglich, so ein Sprecher.