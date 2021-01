per Mail teilen

Der Feuertod von einem Mann und zwei kleinen Kindern in einem Auto bei Bad Dürkheim ist immer noch nicht vollständig geklärt. Das brennende Auto war vor genau einer Woche auf einem Parkplatz zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein entdeckt worden.

Alles deute darauf hin, dass ein Familienvater aus dem Kreis Bad Dürkheim seine Kinder im Vorschulalter und sich selbst umgebracht hat, sagte der leitende Oberstaatsanwalt dem SWR. So hätten die Ermittler Kontakt zur Ehefrau und Mutter der mutmaßlichen Opfer aufgenommen, auch das deute auf die Identität hin. Dennoch will er nähere Auskünfte erst geben, wenn die DNA-Analyse zweifelsfrei bestätigt, dass es sich tatsächlich um den Mann und seine zwei Kinder handelt. Bisher gebe es lediglich die Erkenntnis, dass im Fahrzeuginnern Brandbeschleuniger verwendet wurde und dass die drei Insassen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sind. Weiterhin ist unklar, ob die Kinder vor dem Feuer gefesselt oder betäubt wurden.