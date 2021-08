Drei Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren aus Ludwigshafen haben zwei Mal mit den Autos der Eltern Spritztouren unternommen. Zunächst hatten sie in der Nacht zum Donnerstag das Auto der Eltern der 13-Jährigen für eine Fahrt nach Frankfurt entwendet. Die erste Spritztour endete abrupt bereits in Ludwigshafen mit einem Unfall, so eine Sprecherin der Polizei Frankfurt. Die drei flohen vom Unfallort und schnappten sich das Auto der Eltern der 15 und 16 Jahre alten Schwestern. Einer Polizeistreife in Frankfurt fiel auf, dass eine 15-Jährige am Steuer saß. Das Auto hatte laut Polizei inzwischen einige Blessuren abbekommen. Es stellte sich heraus, dass die Mädchen inzwischen als vermisst gemeldet waren und das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Eltern wurden informiert und die Jugendlichen kamen erstmal in die Obhut des Jugendamtes. Sie müssen mir mehreren Anzeigen rechnen.