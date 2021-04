per Mail teilen

Unbekannte haben bei Rhodt in der Südpfalz einen Draht über einen Wanderweg gespannt. Die Polizei vermutet, dass Mountainbiker vom Befahren des Weges abgehalten werden sollten.

Wie die Polizei Edenkoben mitteilt, war der etwa zwei Millimeter dicke Draht auf einem Weg am Kesselberg beim Modenbachtal zwischen zwei Bäumen gespannt gewesen - in einer Höhe von 1,20 m. Wanderer hatten den Draht gestern Mittag entdeckt.

Unbekannte haben diesen festen Draht über einen Waldweg bei Rhodt gespannt Pressestelle Polizei

Lebensgefährliche Falle für Mountainbike-Fahrer

Die Polizei vermutet, dass mit der Sperre Mountainbiker vom Befahren des Weges abgehalten werden sollten. Eigentlich ist das Befahren von schmalen Wanderpfaden, wie in diesem Fall, nicht erlaubt. Der Draht hätte aber dennoch für einen Radfahrer, der diesen Weg unerlaubt benutzt, lebensgefährlich werden können. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Körperverletzung und sucht Zeugen.

Biker sind auf vielen Pfälzerwald-Wegen unerwünscht SWR

Bürgermeister schockiert und entsetzt

Der Bürgermeister von Rhodt unter Rietburg Armin Pister sagte dem SWR, er sei zutiefst entsetzt und schockiert über den Vorfall. Im Allgemeinen gebe es ein sehr gutes Miteinander von Wanderern und Radfahrern im Wald bei Rhodt. Es gebe auch genug breite Forstwege, die die Radfahrer nutzen dürfen. Er selbst sei hier oft mit dem Mountainbike unterwegs und habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Bisher hätten sich auch keine Bürger bei ihm beschwert.

Im Pfälzerwald bei Gleisweiler in der Südpfalz hatte es in der Vergangenheit Ärger um illegal errichtete Mountainbike-Strecken gegeben. Bei Rhodt gab es bislang solche illegalen Abfahrten mit Sprungschanzen oder Ähnlichem nicht.

Vermehrt Konflikte zwischen Wanderern und Bikern

Der Förster des Reviers Rhodt, Thomas Kaber, berichtet dagegen, dass sich beim ihm seit der Corona-Pandemie immer häufiger Wanderer über Radfahrer beschweren, weil sie auf engen Waldwegen unterwegs seien. Der Wald werde wohl auch aufgrund der Reisebeschränkungen viel häufiger als früher von Mountainbikern und Wanderern genutzt. Es sei eine logische Konsequenz, dass es gerade auf engen Wegen zwischen den verschiedenen Gruppen auch häufiger zu Nutzungskonflikten komme. Eine ausgewiesene Strecke speziell für Mountainbiker im vorderen Pfälzerwald könnte hier für Entspannung sorgen.

Pfalzbiker: Eskalation hausgemacht

Michael Maul, Vorsitzender des Vereins Pfalzbiker mit Sitz in Landau ist nach eigener Aussage empört über die Drahtsperre. Es sei einfach unterirdisch, eine solche Menschenfalle zu errichten. Aber das Problem sei auch hausgemacht: Forstämter und Tourismusbüros würden nur noch Verbotsschilder für Mountainbiker aufhängen und in der Presse würden die Biker fälschlicherweise alle als Downhiller bezeichnet, die auf steilen Abfahrten im Pfälzerwald schnell und rücksichtlos unterwegs seien.

Passendes Angebot fehlt

Dabei fehle an der Haardt einfach ein attraktives Angebot für Mountainbiker und Radfahrer. Michael Maul fragt sich, wo die vielen Biker hinsollen. Seit 20 Jahren würden sie im Pfälzerwald fahren und es habe immer ein gutes Miteinander gegeben. Alles nur zu verbieten, erzeuge gerade in Corona-Zeiten bei vielen Hass und Verzweiflung. Statt einen nicht existenten Konflikt heraufzubeschwören, sollten die Verantwortlichen besser mehr für ein harmonisches Miteinander werben, so der Vereinsvorsitzende.