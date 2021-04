Die Polizei in der Südpfalz ermittelt seit dem Wochenende, wer bei Rhodt unter Rietburg in der Südpfalz einen Draht über einen Wanderweg gespannt hat. Den Angaben zufolge war der Draht in einer Höhe von 1, 20 Meter zwischen zwei Bäumen angebracht. Die Polizei vermutet, dass damit Mountainbiker vom Befahren des Weges abgehalten werden sollten. Die Beamten sprechen von einer lebensgefährlichen Falle und bitten Zeugen, sich zu melden. Wanderer hatten den Draht am Sonntag entdeckt.