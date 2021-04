per Mail teilen

Ein neuer Dorfladen in Hainfeld im Kreis Südliche Weinstraße bekommt als erster in Rheinland-Pfalz vom Land 10.000 Euro Sonderförderung. Zwölf Bürger aus Hainfeld hatten im vergangenen Sommer einen Verein gegründet und den Dorfladen jetzt im April in einer leerstehenden Bäckerei eröffnet. Mit dem Geld vom Land plant der Verein nach der Corona-Krise unter anderem ein kleines Café als Treffpunkt.