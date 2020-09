Der erneute Prozess am Landgericht Frankenthal um den Mord an zwei Geschäftsmännern gegen eine 46-jährige Frau wird sich vermutlich lange hinziehen. Das erwarten sowohl Richter als auch Verteidigung.

Am ersten Prozesstag wurde am Landgericht Frankenthal das Urteil von vor zwei Jahren ausführlich erläutert, mit einer Chronologie der damaligen Ermittlungen. Die 46-Jährige steht erneut vor Gericht, weil sie erfolgreich Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegt hatte. Sie war gemeinsam mit zwei Männern wegen Doppelmordes an zwei Geschäftsmännern verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe kam zu dem Schluss, dass die Rolle der Frau bei diesen Taten noch einmal überprüft werden muss.

Scharfe Kritik an Frankenthaler Richterspruch

Der BGH hatte die Frankenthaler Richter wegen ihrer wenig schlüssigen Argumentation heftig kritisiert. Das Urteil habe gravierende Aufbau- und Darstellungsmängel und es sei sehr schwierig den Gedankengängen der Strafkammer zu folgen. Die Frankenthaler Richter hatten die Frau genauso hart bestraft wie die beiden Männer. Sie war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, sie kann nicht wegen guter Führung nach 15 Jahren Haft entlassen werden.

Frankenthaler Richter kritisiert BGH

Der Vorsitzende Richter hat seinerseits beim Prozessauftakt die Richter am BGH kritisiert. Er wüsste gerne, wie sie sich eine erneute Prüfung denn vorstellen. Das könne eine lange Beweisaufnahme werden.

Die 46-Jährige soll bei der Entführung und der Ermordung von zwei Geschäftsmännern als Lockvogel gedient haben. Sie soll im November 2016 zunächst einen Bauunternehmer aus Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) und im Januar 2017 einen Automatenaufsteller aus Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) kontaktiert haben. Laut Staatsanwaltschaft lockte sie beide Männer in einer dunklen Lagerhalle in Mannheim in die Falle: Da warteten ihre beiden Komplizen, die die Unternehmer dann entführten und anschließend mit Kabelbindern erdrosselten. In einem Entführungsfall hatten die drei sogar eine Million Euro Lösegeld kassiert und trotzdem das Opfer umgebracht.

Frau betont, nichts von Mordvorhaben gewusst zu haben

Im ersten Prozess vor zwei Jahren hatte die Frau behauptet, sie habe nicht gewusst, dass die Unternehmer in jedem Fall getötet werden sollten. Das Landgericht Frankenthal hatte geurteilt, dass die Frau das spätestens nach dem ersten Mord hätte wissen müssen. Damit wurde auch die hohe Haftstrafe begründet.

BGH: Frau muss Intersse an Tötung nachgewiesen werden

Die Begründung hatte der BGH nicht akzeptiert: Wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, dass die Frau gwegen Mordes verurteilt wird, dann müsse ihr zumindest nachgewiesen werden, dass sie ein erhebliches Interesse an der Tötung der Geschäftmänner gehabt habe. Der Vorsitzende Richter kommentierte dies mit den Worten, dass der BGH gerne auch erläutern könne, wie die Kammer das anstellen solle. Er sei für Vorschläge offen. Er sehe darin eine Aufgabe, die sich auf jeden Fall nicht in den bisher anberaumten zehn Prozesstagen bewältigen lasse. Auch der Verteidiger der Frau geht davon aus, dass die Verhandlung lange dauern wird.

Möglicherweise geringere Haftstrafe

Kommt die Kammer in der erneuten Verhandlung zu dem Schluss, dass die Frau tatsächlich nur Lockvogel war, dann dürfte sie nicht wegen Mordes verurteilt werden. Sie käme mit einer deutlich geringeren Strafe wegen Entführung davon.

Bei Ihren beiden Komplizen bleibt aber das Urteil wegen Mordes bestehen. Auch die Männer hatten Revision eingelegt. Nur einer erzielte einen Teilerfolg: Bei ihm muss die verhängte Sicherungsverwahrung noch einmal überprüft werden. Dafür ist ein gesonderter Prozess vorgesehen.