OB-Wahl in Landau: CDU schickt Sohn von Heiner Geißler ins Rennen

Paukenschlag in Landau: Der Sohn des verstorbenen CDU-Politikers Heiner Geißler zieht für die CDU ins Rennen um den OB-Posten in Landau. Das gab die Partei am Donnerstag bekannt.

Der CDU-Oberbürgermeisterkandidat für Landau: Dominik Geißler SWR Dominik Geißler war zuletzt Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium und Pressesprecher des vorherigen Wirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU). Am 3. Januar wurde er vom neuen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Bei der vorgezogenen OB-Wahl in Landau soll der 57-Jährige dann gegen Lukas Hartmann (Grüne) und Maximilian Ingenthron (SPD) antreten. Dominik Geißler (CDU): "Aus dem Nichts heraus" Kandidat geworden Dominik Geißler sagte bei seiner Vorstellung am Donnerstag, er sei "aus dem Nichts heraus" von der Südpfälzer CDU kontaktiert worden. Sein "Bauchgefühl" habe ihm gesagt, dieses Angebot sei "super." In den nächsten Tagen soll sich Geißler im Kreisvorstand der CDU und in der Stadtratsfraktion in Landau vorstellen. Ende Januar soll er dann auf einem CDU-Kreisparteitag offiziell nominiert werden. Auf seine Themen für Landau angesprochen, sagte er, noch habe er kein komplettes Wahlprogramm und noch keine Schwerpunkte, aber natürlich habe er sich schon mit Landauer Themen bekannt gemacht. Amtierender OB Thomas Hirsch (CDU) wird Sparkassen-Präsident Im Dezember war der amtierende Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) zum Präsidenten des Sparkassen-Verbandes Rheinland-Pfalz gewählt worden. Er wird das Amt im Januar 2023 antreten. Ein Termin für die vorgezogenen OB-Wahlen steht noch nicht fest.