Wechsel an Stadtspitze

In Landau tritt Dominik Geißler offiziell sein Amt als neuer Oberbürgermeister an. Der CDU-Mann will auf der Arbeit seines Vorgängers aufbauen - und auch neue Schwerpunkte setzen.

Seit September hatte Dominik Geißler schon ein "vorübergehendes Büro" im Landauer Rathaus bekommen - nun sitzt er auf dem Chefsessel. Am 1. Januar beginnt offiziell seine Amtszeit als Oberbürgermeister von Landau. Geißler: Weiterhin Wirtschaftliches und Soziales verbinden Der CDU-Politiker sagte, er wolle wie sein Amtsvorgänger Thomas Hirsch (CDU) wirtschaftliche und soziale Dinge in Landau miteinander verbinden. In Krisenzeiten sei es wichtig, dass die mittelständischen Unternehmen gut über die Runden kämen. Gleichzeitig sei es auch wichtig, dass die Menschen vor allem die Energiekrise gut bewältigen könnten. Amtsübergabe in Landau am 13.12.2022: Dominik Geißler und Thomas Hirsch (beide CDU), der alte und der neue Landauer Oberbürgermeister bei der Vereidigung SWR Dominik Geißler sagte bei einem Pressegespräch, dass das Jahr 2023 hoffentlich nicht nur ein Jahr der Krisenbewältigung werde. Er wolle die Stadt auch strategisch weiter entwickeln, "verkehrsmäßig und ökologisch". Außerdem will Geißler für ein größeres Kultur-Angebot in der Stadt sorgen und die Bürgerbeteiligung stärken. Als Oberbürgermeister ist Geißler (rechts) auch oberster Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr Landau. Hier mit Landaus Feuerwehrchef. Stadt Landau Geißler: Von der Bundespolitik auf die kommunale Ebene Der CDU-Politiker war im Juli in einer Stichwahl mit einer knappen Mehrheit zum Oberbürgermeister gewählt worden. Die Landauer CDU hatte ihn vor einem Jahr quasi als Überraschungskandidaten nominiert gehabt. Bis Ende 2021 war Geißler im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin tätig. Sein Vater ist der 2017 verstorbene CDU-Politiker Heiner Geißler.