Anwohner im südpfälzischen Dörrenbach sollen ihr Leitungswasser nicht zum Trinken und zum Zubereiten von Speisen nutzen. Letzte Woche hatte das Wasser angefangen zu stinken; nun weiß man auch, warum.

Am Freitag hatten die Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern wegen des Geruchs sogar das Gesundheitsamt eingeschaltet. Die Ursachenforschung war offenbar erfolgreich: Nach Angaben des zuständigen Beigeordneten konnte nun ein frischer lösungsmittelhaltiger Fußbodenanstrich in einem Technikraum der Wasserwerke ausgemacht werden. Das Lösungsmittel sei über Dämpfe in zwei Wasser-Hochbehälter gelangt. Inzwischen sei das Wasser dort komplett ausgetauscht. Heute werde eine Firma den Fußbodenbelag entfernen. Danach würden nochmals Wasserproben genommen.

Dörrenbacher sollen mithelfen

Die rund 450 Haushalte in Dörrenbach sind heute dazu aufgerufen, alle Wasserhähne eine viertel Stunde lang aufzudrehen, um die Leitungen durchzuspülen. Voraussichtlich ab morgen können die Dörrenbacher ihr Leitungswasser wieder zum Trinken nutzen. Bis dahin können sie sich weiter bei der Feuerwehr in Dörrenbach mit Trinkwasser versorgen.