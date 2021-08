Die Anwohner im südpfälzischen Dörrenbach können ihr Trinkwasser wieder uneingeschränkt verwenden. Wie die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern mitteilte, konnten in den aktuellen Wasserproben keinerlei Rückstände eines Lösungsmittels mehr nachgewiesen werden. Die Anwohner in Dörrenbach hatten eine Woche lang auf das Trinkwasser aus den rund 450 Hausanschlüssen verzichten müssen, weil von einem frisch gestrichenen Fußboden in einem Technikraum der Wasserwerke ein Lösungsmittel in zwei Hochbehälter geraten war. Laut Verbandsgemeinde wurden die Hochbehälter und das gesamte Leitungsnetz mehrfach gereinigt. Außerdem musste der Boden komplett herausgerissen werden.