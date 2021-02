per Mail teilen

Im Innenhof eines Mietshauses in Landau bietet sich zurzeit ein seltsamer Anblick: Dort stehen seit wenigen Tagen drei rote Dixi-Klos, aufgestellt in einer Reihe.

Auf einem hängt ein Zettel mit der Aufschrift Covid 19-Infizierte, auf dem anderen steht, Kontaktperson Kategorie 1 und auf dem dritten Nicht-infizierte Personen. Was hat das zu bedeuten?

Seit Weihnachten müssten einige Hausbewohner auf Dixi-Klos im Innenhof ausweichen, wenn sie zur Toilette müssten. Der Grund: Die Bäder und Toiletten in ihrer Wohnung seien defekt. Ihre Hände könnten sie nur in der Küche waschen und duschen sei nur bei Nachbarn möglich.

Bisher standen im Hof nur zwei Dixi-Toiletten, seit Anfang Februar sind es drei. Die Stadt Landau hat dem Vermieter am 8. Februar mitgeteilt, dass drei der Mieter Corona positiv seien. Deswegen habe die Gesundheitsbehörde angeordnet, ein drittes Dixi-Klo aufzustellen.

„Um den bestmöglichen Infektionsschutz durch die strikte Trennung von infizierten und nicht-infizierten Personen gewährleisten zu können, forderte das gemeinsame Gesundheitsamt von Stadt und Kreis das Aufstellen einer dritten mobilen Toilette sowie das Anbringen einer entsprechende Beschriftung für infizierte Personen, Kontaktpersonen bzw. die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner." Stadtverwaltung Landau

Wohnsituation von Mietern „nicht menschenwürdig“

Magdalena Schwarzmüller, Mitglied der SPD im Landauer Stadtrat und ehrenamtliche Integrationshelferin, ist empört über die - wie sie sagt - nicht menschenwürdigen Bedingungen, unter denen sechs junge Männer in dem Landauer Mietshaus in Bahnhofsnähe leben müssten.

Der Eigentümer vermiete die Wohnungen in dem sanierungsbedürftigen Altbau zimmerweise, unter anderem an Flüchtlinge und Harz IV-Empfänger. Bäder und Küchen würden wie in einer Wohngemeinschaft gemeinsam genutzt. Er habe die Toiletten im Haus zunächst nicht reparieren lassen, weil die Versicherung den Schaden wohl nicht zahlen wollte.

Vermieter weist Vorwürfe zurück

Der Vermieter stellt die Situation anders dar. Die Toiletten in den beiden Wohnungen seien vermutlich von den Mietern aus Somalia zerstört worden, weil sie diese kulturell bedingt nicht sachgemäß benutzt hätten.

Dennoch habe er im Dezember eine Firma in Römerberg mit der Reparatur beauftragt. Diese habe die Bäder aber zunächst gesperrt, weil die völlig durchnässten Fußböden trocknen mussten. Als Ersatz habe sie die Dixi-Klos aufgestellt.

Die Behörde habe den Vermieter mittlerweile aufgefordert, die sanitären Anlagen so schnell wie möglich in Ordnung zu bringen. Dem Vermieter zufolge gibt es dabei aber ein Problem: Die Handwerker wollten nun nicht mehr ins Haus, weil sie Angst hätten, sich mit Corona anzustecken.

Bald Abhilfe in Sicht?

Geht es nach dem Gesundheitsamt, dann könnten die Handwerker die Toiletten in einigen Tagen reparieren. Denn Ende dieser Woche werde die Quarantäne in dem Mietshaus planmäßig auslaufen. Auch der Vermieter versichert, sobald die Quarantäne beendet sei, würden die Handwerker dann nach mehr als zwei Monaten mit den Reparaturarbeiten beginnen.