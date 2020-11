Eine Lehrerin aus Landau soll sich rechtsextrem und rassistisch geäußert haben – deshalb darf sie seit August nicht mehr unterrichten. Jetzt wurde ein Disziplinarverfahren gegen sie eingeleitet.

Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier sollen die Aussagen der Förderschul-Lehrerin gründlich geprüft werden. Die Frau war unter anderem bei Demonstrationen in Kandel (Südpfalz) aufgetreten und hatte sich außerdem in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Jetzt müsse untersucht werden, ob diese Auftritte und ihre getroffenen Aussagen mit dem Beamtengesetz vereinbar sind, so die ADD. Wie lange diese Prüfung dauern wird, ist unklar.

Verbindungen zum "Frauenbündnis Kandel"

Die Frau hatte Verbindungen zum rechtsgerichteten "Frauenbündnis Kandel", das nach dem Tod der 15-jährigen Mia durch einen afghanischen Asylbewerber regelmäßig Demonstrationen in der Südpfalz organisiert hatte. Als "Stimme von Kandel" soll sie sich in der rechten Szene einen Namen gemacht haben.

Bereits mehrere Prüfungen

In der Vergangenheit hatte es nach Angaben der ADD bereits mehrere Prüfungen im Zusammenhang mit der betreffenden Lehrerin gegeben. Dabei seien allerdings nie Anhaltspunkte dafür gefunden worden, dass die Beamtin nicht ordentlich arbeite oder Schüler diskriminiere, so die ADD.

Lehrerin darf derzeit nicht unterrichten

Im neuen Schuljahr wurde die Lehrerin zunächst in zwei Landauer Grundschulen eingesetzt. Nach Protesten von Eltern wurde sie an ihre eigentliche Schule, eine Landauer Förderschule, zurückbeordert. Auch dort gab es schließlich Proteste der Eltern. Um den Schulfrieden wiederherzustellen entschied die Schulbehörde Ende August, dass die Frau bis auf weiteres keine Kinder mehr unterrichten darf. Sie werde derzeit für Arbeiten im Büro eingesetzt.