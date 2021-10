Stadtrat kippt das Sozialticket "Landau-Pass" nach drei Wochen

Der Stadtrat in Landau hat am Dienstag beschlossen, dass es den Landau-Pass jetzt doch nicht geben wird. Das Sozialticket wollte weitere Vergünstigungen für Menschen mit geringem Einkommen schaffen.

Eigentlich hatte der Stadtrat in Landau vor drei Wochen mehrheitlich der Einführung eines Sozialtickets zugestimmt. Mit dem sogenannten Landau-Pass sollte es günstigere Eintritte geben. Auch der öffentliche Nahverkehr sollte billiger werden. Unter anderem für Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit geringem Einkommen.

So sollte das neue Sozialticket für Landau aussehen

Sozial-Pass sei nicht finanzierbar

Landaus Oberbürgermeister (OB) Thomas Hirsch (CDU) hatte schon bei der Abstimmung vor drei Wochen finanzielle Bedenken geäußert. Der Landau-Pass wäre eine sogenannte freiwillige Leistung. Dafür gebe es bei der aktuell dramatischen Haushaltslage kein Geld. Ein Gespräch mit der ADD vergangene Woche habe dies bestätigt und war Argument der Debatte.

Welche Sozialhilfen sind trotzdem möglich?

"Ja, das ist nicht der Landau-Pass, aber wir gehen jetzt die Schritte in die richtige Richtung", so Lea Saßnowski von den Grünen. Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, ob bereits bestehende Angebote für Familien oder Menschen mit geringem Einkommen ausgeweitet werden können. So könnte beispielsweise der sogenannte Familienpass für Alleinerziehende oder familienreiche Kinder um Angebote ergänzt werden. Außerdem soll die Verwaltung herausfinden, wie das derzeitige Angebot für Menschen mit geringem Einkommen in Landau überhaupt aussieht und wer davon profitiert, darauf hatte die Grünen-Fraktion bestanden.

SPD verlässt aus Protest den Sitzungssaal

Der Landau-Pass war mit 19 zu 9 Stimmen wieder abgelehnt worden. Die SPD-Fraktion hatte sich geschlossen dazu entschieden, wegen rechtlichen Bedenken nicht abzustimmen. Geschlossen verließen sie vor der Abstimmung den Saal. Auch die Fraktion Salz und Pfeffer hat rechtliche Bedenken den Stadtratsbeschluss zurück zu nehmen.

Geschlossen enthalten sich die SPD-Fraktionsmitglieder bei der Abstimmung im Landauer Stadtrat. (Symbolbild) dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Florian Maier, Stadtratsmitglied der SPD, erklärte seinen Protest gegen die Abstimmung: "Es gibt freiwillige Leistungen, die gefallen dem OB und es gibt freiwillige Leistungen, die gefallen ihm nicht. Da wird dann der Knüppel ADD herausgeholt." Maier stellte dabei freiwillige Landauer Leistungen im Bereich der Wirtschaftsförderung in Frage, die getätigt wurden, zum Beispiel die Teilnahme an der Technologieregion Karlsruhe oder der jährliche Beitrag um am Technologienetzwerk Südpfalz teilzunehmen. Auch für die die Grünen-Fraktion hatte er kritische Worte. Es sei ein opportunistisches Trauerspiel gewesen.

Scharfe Kritik unter den Parteien

Denn die Grünen hatten dem Landau-Pass vor drei Wochen zugestimmt, nun aber für die abgespeckten Version gestimmt. "Wir hoffen, dass die Grünen beim nächsten Widerstand nicht wieder einknicken", sagte Tobias Schreiner von den Linken nach der Sitzung dem SWR. Die Grünen sind eigentlich in einer Koalition mit CDU und FDP im Stadtrat. CDU und FDP hatten vor drei Wochen wegen ersten bedenken aber schon gegen den Landau-Pass gestimmt.

Auch hierzu fällt Kritik von Tobias Schreiner: " Leider mussten wir feststellen, dass eine Ratsmehrheit nur etwas wert ist, wenn sie die Ansichten und Ansätzen des Oberbürgermeisters entsprechen."

Die CDU verteidigt das Abstimmungsergebnis und den neu eingeschlagenen Weg. So sagte Ralf Eggers (CDU): "Der Verwaltungsvorschlag ist der richtige Ansatz, vor allem wegen der Bewerbung bereits bestehender Angebote, von denen viele Berechtigte nichts wissen." Welche diese sind, legte Eggers aber noch nicht offen.