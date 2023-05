per Mail teilen

Das Deutschlandticket ist nicht für alle Schüler kostenlos. Kommunen und Landkreise in der Vorder- und Südpfalz wollen das jetzt ändern.

Die Landräte der Landkreise Germersheim, Südlichen Weinstraße und Bad Dürkheim, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Landau Dominik Geißler (CDU) kritisieren die Umsetzung des sogenannten 49-Euro-Tickets für Schüler in Rheinland-Pfalz. Wie die Kommunen und Landkreise in dem Schreiben mitteilen, erhalten zurzeit nur die Schüler das Deutschlandticket kostenlos, die Anspruch auf ein Schülerticket haben. Also nur jene Schüler, die mehr als vier Kilometer oder als Grundschüler mehr als zwei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen.

Gemeinsame Forderung an Landesregierung

Die anderen Schüler müssen sich das Deutschlandticket für 49 Euro kaufen. Deshalb fordern die Pfälzer Landkreise und Kommunen in einer gemeinsamen Mitteilung die Landesregierung dazu auf, das neue Deutschlandticket für Schüler finanziell ganz oder teilweise zu fördern.

Erst vor zwei Wochen hat der Landtag in Mainz einen Antrag für ein kostenloses Deutschlandticket für Schüler abgelehnt.