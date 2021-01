Die Stadt Neustadt verlegt ihren offiziellen Neujahrsempfang in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ins Internet. Wie die Stadt mitteilt, wurde dafür extra ein Video gedreht, außerdem soll es eine virtuelle Weinprobe geben. In dem Neujahrsvideo will Oberbürgermeister Weigel auf das vergangene Jahr zurückblicken. Das hätte gezeigt, wie die Neustadter zusammenhalten und wie schwierige Situationen gemeistert wurden. Außerdem soll es einen Ausblick auf dieses Jahr geben. Der Neujahrsfilm soll am 24. Januar um 18 Uhr online gestellt und im Offenen Kanal gezeigt werden. Danach können Bürger an einer digitalen Weinprobe teilnehmen. Die Weinpakete dafür könnten bei der Stadt bestellt werden und kosten 25 Euro. Bei der virtuellen Weinprobe mit dabei sind die Weinprinzessinnen aus den einzelnen Ortsteilen.