Die Universität für Verwaltungswissenschaften und die Stadt Speyer haben eine Internet-Umfrage zu den digitalen Angeboten der Stadt gestartet. Die Umfrage läuft bis Mitte Februar und soll den Angaben zufolge helfen, die digitalen Leistungen der Speyerer Stadtverwaltung und der Stadtwerke zu verbessern. Die Teilnehmer geben zunächst ihr Geschlecht, ihr Alter und die Dauer ihrer täglichen Internet-Nutzungszeit an. Anschließend können sie mehr als einhundert digitale Dienstleistungen der Stadt bewerten und die Wichtigkeit dieser Leistungen einschätzen. Zum Beispiel, online den Sperrmüll-Abholtermin buchen und sich über den Standort des abgeschleppten Fahrzeugs informieren. Gefragt wird auch nach der Qualität des digitalen Parkleitsystems in Speyer. Ebenfalls soll die Umfrage klären, ob die Bürger online zum Beispiel ihre Ehrenamtskarte oder ihren Bibliotheksausweis beantragen, ein Gewerbe anmelden oder aus der Kirche austreten möchten. Als Gewinn für die Teilnahme an der Umfrage winkt ein Arbeitsessen mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, wenn es die Corona-Pandemie wieder zulässt.