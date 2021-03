Die Stadt Landau lädt am Mittwochabend zu einer digitalen Bürgerversammlung ein. Unter dem Titel „Optimismus trotz Krise - Stadtentwicklung in Corona-Zeiten“ will Oberbürgermeister Thomas Hirsch per Videokonferenz ab 18 Uhr über die aktuelle Situation in der Stadt informieren. Der Schwerpunkt werde dabei auf den Themen Pandemiebekämpfung, Städtebau und Haushalt liegen. Anschließend gebe es dann Gelegenheit für Fragen. Um an der Bürgerversammlung teilnehmen zu können, muss sich jeder vorher per Email bei der Stadt Landau anmelden.