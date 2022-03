Die Polizei berichtet über häufige Diebstähle von Diesel-Treibstoff aus Fahrzeugen. In Speyer haben demnach Unbekannte in den vergangenen beiden Tagen an drei Lkw die Tankverschlüsse aufgebrochen und Sprit im Wert von 1.000 Euro aus den Tanks gestohlen. Zu weiteren Dieseldiebstählen seit Anfang des Monats kam es nach Polizeiangaben in Harthausen und in Ludwigshafen - dort wurden etwa 150 Liter Diesel aus zwei Müllfahrzeugen gestohlen, die auf dem Wertstoffhof abgestellt waren.