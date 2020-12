per Mail teilen

Unbekannte haben in Ludwigshafen sechs BMW auf dem Gelände eines Autohauses aufgebrochen und die Multifunktionslenkräder gestohlen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 25 000 Euro. Bei allen PKW schlugen die Täter die Seitenscheiben ein, um an die Lenkräder zu kommen. Hinweise in der Sache nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen.