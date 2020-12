per Mail teilen

Die Polizei in Ludwigshafen sucht Hinweise zu Dieben, die am Wochenende einen Container aufgebrochen und Kartons mit Feuerwerk gestohlen haben. Der Container war auf einem Wirtschaftsweg hinter dem Ludwigshafener Rathauscenter aufgestellt und diente einem Supermarkt als Lager. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.