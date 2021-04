Zwei Diebe aus Karlsruhe habe sich aus einem Altkleidercontainer in Rülzheim im Kreis Germersheim bedient. Laut Polizei hatte ein Zeuge die beiden Männer am Sonntag dabei beobachtet, wie sie mehrere Säcke aus dem Altkleidercontainer in ihren Kombi luden. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits verschwunden. Weil der Zeuge sich die Nummernschilder gemerkt hatte, konnten die Beamten die Spur bis nach Karlsruhe zurückverfolgen. Dort hätten die beiden Männer zugegeben, die Altkleider in Rülzheim gestohlen zu haben. Da die Kleidung nicht ihrem Geschmack entsprach, hätten sie diese aber wieder entsorgt. Die beiden Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.