Dieb spaziert unbemerkt ein und aus

Ein unbekannter Dieb ist in Speyer am hellichten Tag in ein Wohnhaus gelangt und hat Geld erbeutet. Wie die Polizei jetzt mitteilte, konnte der Täter am Dienstagnachmittag unbemerkt in das Einfamilienhaus spazieren. Das Garagentor und die Terrassentür seien nicht geschlossen gewesen. Im Haus habe er sich dann das Bargeld geschnappt, das offen auf dem Tisch lag. Das Ehepaar, das zur Tatzeit im Haus und auf dem Grundstück gewesen sei, hat laut Polizei nichts davon mitbekommen. Der etwa 20 Jahre alte Dieb soll einen bunten Pullover getragen haben, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.