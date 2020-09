Die Polizei in Grünstadt warnt vor einem unbekannten Dieb, der sich offenbar auf Weingüter spezialisiert hat. Am Montag erbeutete ein Unbekannter in einem Weingut in Kindenheim (Kreis Bad Dürkheim) Schmuck im Wert von bis zu 30.000 Euro.

Nach Angaben der Grünstadter Polizei hatte ein Bewohner des Weinguts in Kindenheim am Montag zunächst nur mitbekommen, wie die Haustür laut zugeschlagen wurde. Am frühen Abend habe seine Ehefrau dann festgestellt, dass ihr Schmuck fehlte. Die Polizei vermutet, dass der Dieb eine günstige Situation ausgenutzt hat: Die Haustür habe nämlich offengestanden und der Schlüssel steckte von außen. Bargeld in Großkarlbach gestohlen Vor knapp einer Woche gab es laut Polizei bereits einen ähnlichen Diebstahl in Großkarlbach. Dort wurden knapp 7.000 Euro aus einem Weingut gestohlen. Der Winzer hatte auf seinem Anwesen zuvor einen Mann angesprochen, der vorgab, Wein kaufen zu wollen, sich dann aber entfernte. Das Gleiche sei dem Großkarlbacher Winzer schon einmal vor drei Jahren passiert. Daher warnt die Polizei nun alle Winzer, die Türen zu ihren Weingütern verschlossen zu halten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der unbekannte Dieb wieder zuschlage.