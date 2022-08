Ein Mann hat in Landau einen Transporter gestohlen und bei seiner chaotischen Flucht am Fahrzeug einen Totalschaden angerichtet. Laut Polizei hatte der 44-Jährige keinen Führerschein.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann den Schlüssel für den Transporter an sich genommen, nachdem der Besitzer ihn verloren hatte. Der 44-Jährige war am Donnerstagabend mit dem Wagen erst gegen eine Hauswand geprallt und dann in eine Baustellenabsperrung gefahren. Zum Schluss fuhr er gegen eine Straßenlaterne.

Mann hatte keinen Führerschein

Laut Polizei besaß der Mann keinen Führerschein. Er sagte den Beamten, er habe Drogen und Medikamente genommen. Er kam in ein Krankenhaus.