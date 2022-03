unserWasser: Die Pfalz trocknet aus

Es wird immer trockener in der Pfalz. Bei der ARD-Mitmachaktion #unserWasser haben bereits viele SWR-Nutzer aus der Vorder-und Südpfalz ausgetrocknete Bäche, Teiche und Feuchtgebiete gemeldet.

Eine interaktive Karte zur ARD-Aktion "#unserWasser" im Internet zeigt, wo die SWR-Nutzer ihre Beobachtungen zur Trockenheit gemacht haben: Beispielsweise ist demnach ein Fischweiher in der Nähe von Altleiningen (Kreis Bad Dürkheim) zu einigen kümmerlichen Pfützen vertrocknet. Der Fischteich habe immer gut Wasser geführt, so der Informant. Er sieht dringenden Handlungsbedarf.

Das sehen Nutzer im Rhein-Pfalz-Kreis auch: Der Mittellache-Weiher und der Dudenhofer Weiher (Rhein-Pfalz-Kreis) sind inzwischen nur noch Pfützen. Nur bei Regen zeige sich etwas Besserung. Die Weiher existierten noch bis 2017. Seit 2020 ist das Gebiet aber ausgetrocknet und größtenteils versandet, so die Beobachtung eines SWR-Nutzers.

Feuchtwiesen trocknen aus

Eine Feuchtwiese bei Jockgrim (Kreis Germersheim) ist nach Angaben eines aufmerksamen SWR-Nutzers ganz ausgetrocknet. Früher habe man das Gebiet nur mit Gummistiefeln durchlaufen können. Im Winter war die Wiese mit bis zu 20 Zentimetern Grundwasser überflutet. Der Informant vermutet, dass neben dem Klimawandel auch Wasser für die Trinkwasserversorgung der Nachbargemeinde zur Austrocknung geführt haben könnte.

trockener Altrheinarm bei Altlußheim (Höhe Speyer) SWR

Ausgetrocknete Feuchtwiese bei Wörth

Die Trinkwasserversorgung ist möglicherweise auch die Ursache für das langsame Austrocknen einer Feuchtwiese bei Wörth. Hier habe ein Mineralwasser-Hersteller die Genehmigung, Grundwasser zum Abfüllen in Flaschen zu entnehmen. Auch dort, so die Informationen an den SWR, sei die Wiese in den vergangenen Jahren immer trockener geworden.

Altrheinarm ist meist trocken

Ein Altrheinarm auf der Höhe von Speyer bleibt ebenfalls durch das anhaltende Niedrigwasser im Rhein sehr oft trocken. Es stehen nur noch Tümpel statt einer durchgehenden Wasserfläche. Die Verbindung zum Rhein ist meist unterbrochen.

Maudach und das Maudacher Bruch (Blick vom Michaelsberg) imago images U.J. Alexander

Grundwasserspiegel im Feuchtgebiet Muchdacher Bruch gesunken

Der Chef des Bereichs Umwelt bei der Stadt Ludwigshafen, Rainer Ritthaler, meldete dem SWR, dass das Maudacher Bruch im Südwesten der Stadt ebenfalls immer trockener wird. Der Grundwasserspiegel sei um etwa 25 cm im Vergleich zu früheren Jahren abgesunken. Als Grund nennt er die ausbleibenden Niederschläge. Hinzu käme die Wasserentnahme der Landwirtschaft. Ritthalers Fazit: Es ist für die Vegetation im Bruch deutlich zu trocken.

Hier können auch Sie bei der Aktion #unserWasser mitmachen: