Vorder- und Südpfalz: Viele Ungeimpfte in Pflegeberufen

In der Vorder- und Südpfalz sind im landesweiten Vergleich viele Beschäftigte in Pflegeberufen nicht geimpft. Das Schlusslicht ist Germersheim. Das hat eine SWR-Datenanalyse ergeben.

Grundlage sind die amtlichen Zahlen des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums. Demnach liegt die Impfquote beim Pflegepersonal in der Vorder- und Südpfalz meist deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 92 Prozent.

Schlusslicht: Germersheim

Landesweites Schlusslicht ist der Landkreis Germersheim. Hier sind nur 84,7 Prozent der Mitarbeiter in Pflegeberufen geimpft oder genesen. Ebenso unter 90 Prozent liegt die Impfquote in Landau, Neustadt, Speyer und im Landkreis Südliche Weinstraße.

Ludwigshafen hat die meisten geimpften Pfleger

Spitzenreiter bei der Impfquote in der Region ist die Stadt Ludwigshafen mit knapp 93 Prozent. Im SWR-Interview sagte Prof.Günter Layer vom Klinikum Ludwigshafen am Donnerstag, dass in seiner Klinik die Impfquote beim medizinischen Personal bei 95 Prozent liege. Einige Mitarbeitende würden sich noch mit dem Novovax-Impfstoff impfen lassen, auf den sie lange gewartet hätten. Am Ende blieben allerdings immer noch drei bis vier Prozent des Personals, die sich nicht impfen lassen wollten, schätzt der Ärztliche Direktor des Klinikums Ludwigshafen.

Gesetzliche Meldefrist für Ungeimpfte: 15. März

"Das ist eine Mischung aus denen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, da üben wir auch keinen Druck aus, und dem Rest, der sich aus politischer Überzeugung nicht impfen lassen will. Wir werden diese Mitarbeiter, wie es das Gesetz vorschreibt, am 15. März melden" , so Layer im SWR-Interview. Und damit hält sich die Klinik an das geltende Gesetz zur Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Wie wird die Impfpflicht umgesetzt?

Für die Gesundheitsämter in der Vorder- und Südpfalz ist bisher größtenteils noch unklar, wie die geplante gesetzliche Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen umgesetzt werden soll. Klar ist: Wenn Beschäftigte keinen Impfnachweis vorlegen oder daran Zweifel bestehen, sind Arbeitgeber verpflichtet, dies zu melden. Dann muss das zuständige Gesundheitsamt jeden Fall überprüfen.

Überlastete Gesundheitsämter?

Doch nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim ist eine Kontrolle der Impfpflicht mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien wegen der hohen Infektionszahlen schon jetzt überlastet. Ähnlich ist die Situation im Gesundheitsamt Bad Dürkheim. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind von den insgesamt 1.400 Pflegekräften im Zuständigkeitsbereich geschätzt etwa 140 ungeimpft. Wie diese kontrolliert werden sollen, sei unklar. Zudem fehlten bisher konkrete Vorgaben durch Land und Bund.