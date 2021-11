Impfzentren in der Pfalz werden wieder geöffnet

Die Impfzentren in Neustadt, Ludwigshafen und Wörth werden reaktiviert. Darauf haben sich das Land und die betroffenen Kommunen und Kreise geeinigt.

Insgesamt werden acht Impfzentren in Rheinland-Pfalz, die im stand-by Modus sind, wieder reaktiviert, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Das wurde in einer Videoschalte mit den entsprechenden Städten und Landkreisen am Dienstag entschieden. Somit wird in Neustadt, Ludwigshafen und Wörth ab dem 24. November wieder geimpft.

Impfzentrum Wörth macht kommende Woche wieder auf SWR

Betriebsdauer der Impfzentren unterschiedlich

Termine erhalten die Impfwilligen wieder über die entsprechende Internetseite des Landes. Ab dem 18. November können laut Gesundheitsministerium über diese Seite wieder Termine gebucht werden. Doch während Neustadt sein Impfzentrum bis Ende April betreiben kann, wird in Ludwigshafen und Wörth nur bis Ende Dezember wieder im Impfzentrum gegen Corona geimpft. Denn nur so lange ist dort auch die Finanzierung über Bund und Land vorgesehen.

Der Landrat des Landkreises Germersheim Fritz Brechtel (CDU) zeigte sich erleichtert über die Entscheidung aus Mainz. Er kämpfte seit Anfang November für die Wiedereröffnung des Landesimpfzentrums in Wörth. Der Landkreis Germersheim hat schon seit Wochen die höchste Inzidenz im Land. Auch seine Amtskollegen der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sowie der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße Dietmar Seefeldt (CDU) appellierten in Mainz immer wieder daran, die Impfzentren zu öffnen um die vierte Corona-Welle zu brechen.

Germersheim belegt Spitzenplatz bei Corona-Inzidenz Seit dem 27. Oktober ist Germersheim an den obersten Plätzen der Rangliste der höchsten Inzidenz in Rheinland-Pfalz - meist sogar auf Platz eins. Am Montag lag die Inzidenz im Kreis Germersheim bei 424,7.

Der Landkreis Germersheim hatte schon gestern angekündigt, auch ohne Landeszuschüsse und mit eigenen Mitteln das Impfzentrum in Wörth wieder in Betrieb zu nehmen und zwar so lange, wie dies nötig sei. Also auch über den 31. Dezember 2021 hinaus.

Lange Schlangen an Impfbussen

Sowohl der Landkreis Germersheim auch als die Stadt Neustadt kritisierten immer wieder die ewig langen Schlangen vor den vom Land entsandten Impfbussen und die Tatsache, dass insbesondere ältere Menschen stundenlang im Kalten auf ihre Impfung warten mussten. Zudem seien Arztpraxen komplett überfordert mit dem Ansturm auf Impfungen und zum Teil würden Termine erst im kommenden Jahr vergeben.

Impfzentrum Ludwigshafen vorbereitet

Die Stadt Ludwigshafen hat auf SWR-Anfrage die Ankündigung des Gesundheitsministeriums bestätigt, dass das dortige Impfzentrum ebenfalls am 24. November öffnen wird. Es werde betrieben von den bisher zuständigen Impfkoordinatoren, so ein Sprecher der Stadt. Es bestünden auch in Ludwigshafen noch Personalverträge, die reaktiviert werden. Auch die bestehenden Kontakte zur Ärzteschaft und den Apotheken in Ludwigshafen würden genutzt. Die Kosten dafür übernehme das Land.