Mit diesen Weihnachtsgeschenken waren die Pfälzer nicht zufrieden

Die Fußgängerzonen sind gut besucht, weil so mancher sein Weihnachtsgeschenk umtauschen will. In Speyer haben Fußgänger erzählt, auf welche Geschenke sie gerne verzichtet hätten.

Unter den "schlimmsten" Geschenken waren beispielsweise ein Parfum, das so schrecklich gerochen haben soll, dass die Beschenkte direkt nach dem Kassenzettel für den Umtausch gefragt haben soll. Eine andere Passantin erzählt unserer Reporterin, sie bekomme jedes Jahr von ihrer Schwiegermutter fünf blickdichte Strumpfhosen geschenkt. Sie besitze mittlerweile so viele Strumpfhosen, die sie gar nicht alle anziehen könne. Trotzdem möchte sie ihre Schwiegermutter nicht verletzen und weiß nicht, wie sie es ihr mitteilen soll. Welche Geschenke noch nicht für Freude gesorgt haben, haben uns diese Passantinnen in Speyer erzählt: Auch in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz gibt es einige Menschen, die mit ihren Weihnachtsgeschenken nicht zufrieden sind. Wie eine nicht repräsentative Online-Umfrage zeigt, wollen 12,5 Prozent der Teilnehmer, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk umtauschen. Weihnachtsgeschenke umtauschen oder weiterverschenken? Und was tun, wenn das Weihnachtsgeschenk überhaupt nicht passt? Sofern möglich, kann man es umtauschen. Worauf Sie da achten sollten, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Doch wie ist das mit dem Weiterverschenken von Geschenken? Ein absolutes No go sei das nicht, wie die Vorsitzende des Deutschen Knigge Rates, Evelyn Siller, erklärt. Ein grundsätzliches No-Go aus meiner Sicht ist der Umtausch oder der Weiterverkauf nicht. (…) Denn der Schenkende kann ja nicht erwarten dass man seinen Geschmack teilt. Es ist an ihm zu respektieren, was ich mit dem Geschenk mache. Worauf man dabei aber achten sollte, hat sie hier erklärt.